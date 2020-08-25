2020/08/25 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، مراعاتها للوضع الحالي في وضع الأسئلة النهائية لطلبة السادس الاعدادي، فيما أشارت إلى صعوبة اعتماد المعدل التراكمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التربية اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل المراكز الامتحانية عبر تعفير المدارس ووضع المواد التعقيمية لتعقيم الطلبة قبل دخولهم القاعات"، لافتاً إلى أن "الوزارة شكلت خلية بالتعاون مع الداخلية والدفاع والكهرباء والأمن الوطني والصحة والحشد الشعبي والاتصالات للعمل في الخط الساخن خلال الامتحانات النهائية".

وأضاف أن"الوزارة ستصدر توجيهات وتعليمات جديدة بشأن الطلبة المصابين بفيروس كورونا"، مبيناً أن"وزارة الصحة سيكون لها دور في القرارات التي ستصدر ،كونها مسؤولة عن الوضع الصحي ،ومن الممكن أن لا يؤدي الطالب المصاب الامتحان في الدور الأول ،لكن له الحق أن يؤديه في الدور الثاني".

وتابع أن"الوزارة خاضعة لقرارات خلية الأزمة ،وإذا قررت عدم إجراء الامتحانات سيطبق ذلك"، مشيراً إلى أن"الوزارة حصلت على الضوء الأخضر من الصحة بإجراء الامتحانات شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية وهي، ارتداء الكمامات ،والكفوف ،والتباعد الاجتماعي".

وبشأن المعدل التراكمي علق فاروق قائلا: إن"القانون العراقي لم ينص على وجود فقرة للمعدل التراكمي ،وبهذا لا يمكن تطبيقه"، مبيناً أن"الوزارة تراعي ظروف جميع العوائل ،وستكون هنالك أسئلة مبسطة".

يذكر أن وزارة التربية أكدت في وقت سابق، على إجراء امتحانات السادس الاعدادي في شهر أيلول ولا تغيير في موعدها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية: سنصدر توجيهات جديدة بشأن مشاركة الطلبة المصابين بكورونا في الامتحانات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التربية: سنصدر توجيهات جديدة بشأن مشاركة الطلبة المصابين بكورونا في الامتحانات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).