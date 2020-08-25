2020/08/25 | 13:41 - المصدر: عين العراق

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الاستخبارات: القبض على احد القتلة وضبط أداة الجريمة في بغداد

بغداد/..اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على احد القتلة وضبط أداة الجريمة في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، ان"مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القت القبض على أحد المتهمين في منطقة سبع قصور ضمن المحافظة بغداد، والذي أقبل على قتل أحد المواطنين المجهول الهوية داخل داره، وقد تم ضبط بالجرم المشهود وبحوزته سلاح الجريمة نوع بندقية كلاشنكوف".

واضافت، انه"تم تسليمه مع السلاح المستخدم في الجريمة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي".انتهى4

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