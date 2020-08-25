استقبال ملكي للكاظمي في عمان

2020/08/25 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى عمان على رأس وفد رسمي.

ويشارك الكاظمي في أعمال القمة الثلاثية الثالثة التي تجمع الأردن ومصر والعراق، وستُركّز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

وجرت لرئيس الوزراء العراقي لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطني العراقي والملكي الأردني.

كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للسياسات، ومدير المخابرات العامة.



ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء، ومدير عام العلاقات الخارجية ومكافحة الإرهاب.

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