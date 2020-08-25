2020/08/25 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الثلاثاء، وجود تقصير واضح من قبل الحكومة في جميع الملفات، مبينا ان 100 يوم قضاها الكاظمي بدون انجاز ملموس.وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “100 يوم قضاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدون انجاز ملموس وان الفوضى في زمن الكاظمي اصبحت اكثر من السابق”.وأضاف، أنه “دون الاستقرار الامني والسياسي لايمكن تحديد موعد الانتخابات”، مشيرا إلى أن “حكومة الكاظمي اعلامية لا يمكن التعويل عليها كثيرا”.وتابع ان “ العراق لم يستفد من زيارة الكاظمي لامريكا بل ان لرئيس الامريكي دونالد ترامب استفاد من زيارة الكاظمي من اجل انتخابه”، مبينا أن “المذكرات الاقتصادية التي وقع عليها الكاظمي لن تختلف عن سابقاتها”.



انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر: الفوضى في زمن الكاظمي اصبحت اكثر من السابق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدر: الفوضى في زمن الكاظمي اصبحت اكثر من السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).