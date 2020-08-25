الكاظمي يعقد لقاء مع الملك الأردني قبيل انعقاد القمة الثلاثية

2020/08/25 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (25 آب 2020)، لقاءً مع الملك الأردني قبيل انعقاد القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر.





ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية، خبراً عاجلاً، أن "الملك الأردني عبد الله الثاني، عقد لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل انعقاد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنّ القمّة الثلاثية مع الأردن ومصر ستناقش ملفات هامّة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وقال مصدر رفيع في المكتب، في حديثٍ خاص مع (بغداد اليوم) إنّ "هذه الجولة هي الثانية من جولة الحوارات مع الأردن ومصر، وتأتي تكملةً للجولة الأولى التي بدأت في عهد الحكومة السابقة".

وأضاف المصدر، أنّ "الأطراف الثلاثة ستدرس تفعيل منظومة من التعاون الخاص اقتصادياً، حيث تضمّنت الجولة الأولى مشاريع صناعية ومدناً صناعية مشتركة بين البلدان الشقيقة"، مشيراً إلى أنه "في النيّة إنشاء سكرتارية دائمة للتجمع الثلاثيّ، فيما ستكون الجولة الثالثة من المحادثات في العاصمة بغداد".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الجولة تأتي ضمن جهود الخروج من حالة الاستقطاب الثنائي وانقسام المحاور الحاد، لمحاولة الوصول إلى آلية ثالثة للتفاهم بين دول المنطقة"، مضيفاً "سيتم بحث مشروع ربط أنبوب النفط العراقيّ المُصدّر إلى الأردن، ومنه إلى مصر بعد عرقلته، فضلاً عن إنشاء منطقة صناعية كبيرة في منطقة (طريبيل) التي تضمّ منفذاً حدودياً غايةً في الأهمية".

ولفت المصدر إلى أن "الكاظمي سيؤكد في كلمته على ضرورة إيفاء حقوق الشعب الفلسطيني كاملةً، بما يضمن حقوق الشعب الشقيق وكرامته".

المصدر ختم كلامه بالقول "إنّ الحوار هو الطريقة الوحيدة لحل المشاكل، ونرتبط مع الأردن ومصر بمشتركات كبيرة، أمنية واقتصادية وثقافية، وهذه الجولة ستمنح مزاجاً جديداً بالتعاطي الاقتصادي والسياسي بالمنطقة".

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