علاء الربيعي : ايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال.. انتصار حقيقي لإيقاف الهدر المالي

2020/08/25 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ان القضاء العراقي العادل اصدر اليوم أمرا ولائياً بايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال في العراق .وعد الربيعي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه هذا القرار الشجاع ..



انتصار حقيقي للجهود المتواصلة والرامية لإيقاف الهدر المالي الذي ستتسبب به هذه العقود اذا ما مضت .واضاف : قمنا بوقت سابق برفع دعوى قضائية بعد لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس جهاز الادعاء العام لشرح تفاصيل خطورة هذه العقود على مستقبل العراقيين اذا مرت ،مبيناً ان ما جرى اليوم هو يعد ضربة قاسمة للفاسدين ولمن وقف مع تجديد هذه العقود بِمَا فيهم بعض القيادات والاطراف السياسية التي اهتمت بمصالحها الخاصة على حساب مصلحة الشعب والمواطن.واوضح الربيعي ان : إصدار القضاء لهذا الامر الشجاع يؤكد ان القضاء العراقي مازال حراً ونزيهاً ولن يكترث للضغوط السياسية التي كان البعض يستغل نفوذه للتأثير على مجرى وسير القضاء.وتقدم بالشكر الجزيل لكل الذين وقفوا معه ومع بقية النواب الذين لم يسكتوا على تمرير هذه العقود سواء من النخب الثقافية او الاجتماعية وحتى وسائل الاعلام تحديداً تلك التي لم تتاثر بضغوط هيئة الاعلام والاتصالات ولا ببعض الاطراف التي كانت متورطة بهذه العقود ./انتهى3

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