الموافقة على اكمال العمل بمشروع المستشفى الاسترالي في بعقوبة

2020/08/25 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / وافقت وزارة الصحة على اكمال العمل في مشروع المستشفى الاسترالي في قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى .



والذي توقف العمل به منذ / 8 / سنوات .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان وزارة الصحة وافقت وبشكل رسمي على اكمال العمل في مشروع المستشفى الاسترالي الذي توقف العمل به لاسباب فنية وادارية للشركة المنفذه وبكلفة / 100 / مليار دينار وبسعة / 500 / سرير .واضاف ان وفدا مشتركا من وزارة الصحة والشركة المنفذة زار موقع العمل في حي التحرير في بعقوبة لاعداد خطة عمل متسارعة من اجل اكمال المستشفى والذي يعد طفرة نوعية في الخدمات الصحية ويضم مراكز متطورة لمعالجة مختلف الامراض المزمنة وغيرها ./انتهى

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