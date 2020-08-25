ملك الأردن يستقبل الكاظمي في مطار علياء ويعقد معه اجتماعا ثنائيا

2020/08/25 | 13:46 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع ثنائي يجمع الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.وقال الديوان في بيان صحفي، إن "الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، استقبلا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية …

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