معهد مختص: وفيات كورونا في فرنسا أعلى بكثير من الحالات المعلنة

2020/08/25 | 13:46 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة يرى موظفو المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية الفرنسي، أنه يجب إضافة ما لا يقل عن 1800 حالة وفاة، إلى حصيلة الوفيات المسجلة بسبب كوفيد-19 في فرنسا.والرقم المذكور يتعلق بالوفيات التي حدثت في المنازل، وليس في المؤسسات الطبية.ونقلت محطة إذاعة "فرانس إنفو"، عن غريغوار ري، مدير مركز دراسة أسباب الوفيات في المعهد …

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