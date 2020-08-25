مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران شريكة بناءة ولن نتأثر بالضغوط

2020/08/25 | 13:46 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ، اليوم الثلاثاء، أن إيران شريكة بناءة ولن تتأثر الوكالة بالضغوط.وأكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أنه "لم يتم إجراء أي تغيير في نهج الوكالة وإيران شريكة بناءة".وخلال إجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين في طهران، قال غروسي "نحن نضمن عدم وجود …

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