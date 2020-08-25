بالوثيقة ..القضاء يبلغ شركات الاتصالات الثلاث في العراق بقرار ايقاف تجديد تراخيصها

2020/08/25 | 14:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد القضاء يبلغ شركات الاتصالات الثلاث في العراق بقرار ايقاف تجديد تراخيصها للعمل في العراق”.

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