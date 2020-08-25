2020/08/25 | 14:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، محاكمة احد المدونين بسبب تهجمه المستمر على كوادر صحة ديالى.وقال المجلس في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "بناءً على دعوى قدمت من قبل دائرة صحة ديالى يحاكم أحد المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن حسب قانون جرائم النشر على خلفية اساءته وتهجمه المستمر على كوادر صحة ديالى عبر الصفحة الرسمية للدائرة (فيس بوك)".واكدت الدائرة "انها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يوجه عبر صفحته الشخصية الاتهامات والالفاظ البذيئة الى الكوادر الطبية والصحية والادارية وخصوصا في ظل الظرف الراهن الذي يتطلب منا المزيد من الوحدة لتجاوز الازمة" .محمد المرسومي

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