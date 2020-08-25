صدامات بين طلاب في السادس الاعدادي وحرس وزارة التربية

2020/08/25 | 14:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} وقعت صدامات مابين حرس وزارة التربية وطلاب من مرحلة السادس الاعدادي المطالبين بالمعدل التراكمي بدلاً من إجراء الامتحانات الوزارية المقرر إنطلاقها في الأول من أيلول المقبل.وقالت مصادر، ان "طالباً أصيب بجروح خلال الصدامات".وكانت وزارة التربية قد رفضت دعوات ومناشدات رسمية وشعبية في احتساب المعدل التراكمي للطلبة كدرجة نجاح لطلبة السادس الاعدادي وأصرت على إجراء الامتحانات في موعدها.وحذرت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في وزارة التربةي ببيان أمس الطلبة من ان "يحدث لهم ما حصل في العام 1957 - 1958 التي أدت الى ضياع مستقبلهم - آنذاك- ولم يسمح بتزويدهم بوثائق التخرج حتى الآن".ونوهت اللجنة الى، ان "الأسئلة الامتحاينة الوزارية لهذا العام تمتاز بالسهولة والوضوح والشمول أسوة بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين كما قامت الوزارة بتقليص المواد الدراسية للصف السادس الاعدادي وتعليق مادة التربية الاسلامية".

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