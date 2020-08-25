بوادر تخفيف جديد للتخلص من الإغلاق في العراق.. ماذا سيحدث في أيلول المقبل؟

2020/08/25 | 14:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تعددت مؤشرات التوجه نحو تخفيف الاغلاق بشكل اضافي في العراق، تظهر بوادره مطلع شهر ايلول المقبل.

حيث تستعد أندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لمباشرة التدريبات الجماعية مطلع الشهر المقبل، تحضيرا للموسم الكروي.

وذكر مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إن هناك نية ورغبة واضحة من خلية الأزمة لمنح الضوء الأخضر للأندية بمباشرة التدريبات الجماعية مع الالتزام الكامل بالبروتوكول الصحي وشروط الوقاية الصحية وإجراء فحوصات دورية للاعبين.

واضاف المصدر:” أن الأندية استكملت تعاقداتها وبدأت تعقيم ملاعب التدريب وإجراء فحوصات شاملة للفريق وإدخال عدد من الإداريين بدورات للتعامل مع الوقاية الصحية، في ظل تفشي فيروس كورونا.”

وأشار إلى أن الموعد المتوقع لبدء التدريبات، الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لافتا الى أن الموعد المتوقع لانطلاق الدوري، يوم 20 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويوم امس، اعلن الوقف السني افتتاح جميع المساجد في العراق، في 20 من شهر ايلول المقبل.

وقال الوقف، إن “رئاسة الديوان قدمت طلب إعادة افتتاح الجوامع إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية، وجرى خلال الاجتماع التصويت على القرار بإجماع الحاضرين في الـ20 من الشهر المقبل”.

الوقف السني : إعادة فتح المساجد أمام المصلين في العشرين من الشهر المقبل.

— hussam ali خليك ريلاكس (@hussamali_ali) August 25, 2020

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