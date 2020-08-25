الكاظمي يعقد جولة مباحثات مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

2020/08/25 | 14:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جولة مباحثات ثنائية مع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تناولت العلاقات الثنائية وأهم الملفات المشتركة ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وكان الكاظمي قد وصل في وقت سابق اليوم الى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية، التي ستكرّس لبحث التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق المشترك على الصعد الاستثمارية والتجارية .

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