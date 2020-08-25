الكمارك : اكثر من أربع مليارات ومئتان وخمسون مليون دينار أجمالي الإيرادات المتحققة ليوم أمس الاثنين

2020/08/25 | 14:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٤ في مراكزها الكمركية والذي بلغ اكثر من اربع مليارات ومئتان وخمسون مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا .

وبينت “انها وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للأرتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الأيرادات .

وأضافت الهيئة ، انها ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية .

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