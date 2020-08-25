ما مصير «تكسي بغداد» بعد إنتهاء العقد مع وزارة النقل ؟

2020/08/25 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداديواصل العاملون بصفة عقد في مشروع تكسي بغداد تظاهرهم للمطالبة بإيجاد حل مناسب لهم بعد قيام وزارة النقل بفسخ عقد المشروع.

لكن الوكيل الإداري في وزارة النقل سلمان البهادلي، التقى، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين من المتظاهرين العاملين بصفة سائق ضمن المشروع وجرى خلال الإجتماع مناقشة الحلول الممكنة.

البهادلي يؤكد في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزارة تحرص على حل جميع العقبات التي تواجه المواطنين والموظفين"، موجهاً "إدارة المسافرين والوفود بالوصول الى حلول تنهي معاناة هذه الشريحة الكادحة بالطرق القانونية والاصولية ووفق الضوابط والتعليمات التي تعمل بها الحكومة العراقية".

ويعمل في «تكسي بغداد» 250 متعاقد.



انتهى عقدهم في تموز 2020 لكنهم يطالبون الوزارة بـ"تثبيتهم على ملاك شركة المسافرين لكونهم اصحاب عوائل ومتواصلين بالعمل لمدة خمسة سنوات".

فيما يتعلق بفسخ العقد، يقول مستثمر مشروع تكسي بغداد عمار الحمداني في تصريحات صحافية تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "فسخ عقد تكسي بغداد قرار تعسفي وخارج عن القانون وقد اتخذ من قبل الوكيل الاداري لوزارة النقل سلمان البهادلي".

ويضيف: "فسخ العقد دون اشعار وابلاغ مسبق وبشكل مفاجئ، يعد قرارا تعسفيا وغير قانوني".

ويعد قطاع الطيران من القطاعات الاكثر تضرراً بتفشي فايروس كورنا بخسائر قُدرت بحاولي 100 مليار دولار، فيما بلغت خسائر الخطوط الجوية العراقية، بحسب إحصاءات غير رسمية، حتى الان 85 مليون دولار.

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