الكاظمي يلتقي ملك الأردن قبيل انعقاد القمة الثلاثية

2020/08/25 | 14:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأردن ـ واع

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء خلال زيارته إلى عمان.

وقال مراسلنا: إن" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى الملك عبدالله الثاني قبيل انعقاد القمة الثلاثية.

وأضاف أن"الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل إلى عمان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية".

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى عمّان للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

ويشارك الكاظمي في أعمال القمة الثلاثية الثالثة التي تجمع العراق والأردن ومصر ، وستُركّز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

وجرت لرئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، مراسيم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطني العراقي والملكي الأردني.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن"القمة الثلاثية ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي والشراكة بين الدول الثلاث، فضلاً عن بحث تعزيز الجوانب الاستثمارية والتجارية".

وتابع البيان أن "القمة ستبحث الملفات الإقليمية وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

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