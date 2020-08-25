2020/08/25 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، ان القضاء أوقف قرار الحكومة بشأن تجديد عقود شركات الهاتف النقال في العراق.وقال الربيعي في بيان , إن “القضاء العراقي العادل، اصدر اليوم أمرا ولائياً بإيقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال في العراق”، عاداً “هذا القرار بانه انتصار حقيقي للجهود المتواصلة والرامية لإيقاف الهدر المالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء أوقف قرار الحكومة الكاظمي بشأن تجديد عقود شركات الهاتف النقال first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء أوقف قرار الحكومة الكاظمي بشأن تجديد عقود شركات الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء أوقف قرار الحكومة الكاظمي بشأن تجديد عقود شركات الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).