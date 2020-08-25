2020/08/25 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القت مفارز وكالة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على 3 ارهابيين وضبط كدس للعتاد في قضاء الحويجة.وذكر بيان للوكالة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، القت مفارز وكالة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على 3 ارهابيين بقضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.واضاف : اعترف الارهابيون من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وبدلالتهم تم ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية بالقضاء ذاته، احتوى على (٥٤) علبة عتاد مملؤة بأسلحة متوسطة مختلفة.واشار الى إيداعهم التوقيف ورفع علب الاعتدة دون حادث يذكر./انتهى3

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