القبض على احد القتلة وأداة الجريمة في بغداد

2020/08/25 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد المتهمين في منطقة سبع قصور ضمن المحافظة بغداد.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : المتهم أقبل على قتل أحد المواطنين مجهول الهوية داخل داره، مبينا : تم ضبط بالجرم المشهود وبحوزته سلاح الجريمة نوع بندقية كلاشنكوف،واضافت الوكالة في بيانها : تم تسليم المتهم مع السلاح المستخدم في الجريمة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصولي./انتهى3

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