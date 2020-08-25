واردات نفط تموز الماضي تقترب من المبالغ المطلوبة لتغطية رواتب العراق

2020/08/25 | 14:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، تحقيق ايرادات بلغت نحو 3 مليارات و500 مليون دولار خلال تموز الماضي ببيع أكثر من 85 مليون برميل، فيما يقترب رقم الواردات من مبلغ الرواتب في العراق البالغة 3.5 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (85) مليوناً و(663) الف و(290) برميل”، بإيرادات بلغت (3) مليار و(491) مليونا و (767) الف دولار “.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (82) مليونا و(700) الفا و (381) برميل، بإيرادات بلغت اكثر من (3) مليار و(366) مليونا و (66) الف دولار”.

فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان “(2) مليون و(701) الف و(15) برميلا ، بايرادات بلغت اكثر من (118) مليونا و(536) الف و(773) دولارا، فيما كانت الكميات المصدرة إلى الاردن اكثر من (261) الف و(894) برميلا بايرادات بلغت اكثر من (7) مليون و(164) الفا و(134) دولارا”.

واوضح جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (40.762) دولاراً.

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

ومن الجدير بالذكر ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر تموز الماضي بلغ كايراد كلي (38) مليون و(822) الف و(827)دولار.

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