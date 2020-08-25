الكمارك: إيراداتنا بلغت اكثر من أربع مليارات و250 مليون دينار خلال يوم واحد

2020/08/25 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم أمس الاثنين في مراكزها الكمركية، حيث بلغت اكثر من أربع مليارات و250 مليون دينار خلال يوم امس.

وقالت الهيئة في بيان إنه “على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا، كان إجمالي الايرادات المتحققة ليوم أمس في المراكز الكمركية اكثر من اربع مليارات ومئتان وخمسون مليون دينار”.

وأضافت، أنه “وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للأرتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الأيرادات”.

وأشارت إلى أنها “ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية”.

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