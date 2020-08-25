الكاظمي يعقد جولة مباحثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني

2020/08/25 | 14:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، جولة مباحثات ثنائية مع ملك الاردن عبد الله الثاني، تناولت العلاقات الثنائية وأهم الملفات المشتركة ومستجدات الأوضاع في المنطقة.



ووصل الكاظمي في وقت سابق اليوم الى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية، التي ستكرّس لبحث التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق المشترك على الصعد الاستثمارية والتجارية.

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