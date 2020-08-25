التربية النيابية لـ(واخ): قدمنا عدة مقترحات للعام الدراسي المقبل

2020/08/25 | 14:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اكد عضو لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي ، ان” لجنته تقدمت بعدة مقترحات الى وزارة التربية للعام الدراسي المقبل “.

وبين اللهيبي في تصريح لـ“خبر برس” ، ان” هناك عدة مقترحات قدمت الى وزارة التربية للعام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021 ، وهي قيد الدراسة “، مبينا ان من بين المقترحات ان يكون الأسبوع الدراسي ثلاث أيام لكل مرحلة وهي فكرة موجودة وتم طرحها على الوزارة وممكن ترجمتها عمليا “.

وأوضح ان” هناك مقترح اخر ان تكون الدراسة الكترونية للمرحلة المتوسطة وتبقى الدراسة الابتدائية قيد الدراسة “.

وأضاف ان لجنة التربية ستطرح على مجلس النواب ضرورة تفعيل قانون حماية المعلم وهو مقر من قبل البرلمان ومنشور في الجريدة الرسمية ولكنه لم يفعل حتى اليوم”.

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