حكومة إقليم كردستان والأمم المتحدة  يطلقان نتائج المسح الوطني للفتوة والشباب

2020/08/25 | 14:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلقت وزارة التخطيط في إقليم كردستان، ووزارة الثقافة والشباب، ومكتب إحصاء إقليم كردستان، بالتعاون مع الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، نتائج المسح الوطني للفتوة والشباب، الذي أجرته حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف في عام 2019.وسلط المسح الضوء على العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب من العقابات الاجتماعية والاقتصادية […]

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