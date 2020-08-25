صور شهداء الانتفاضة تتقدم موكب ثوار تشرين داخل مرقد الإمام العباس

2020/08/25 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

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حول متظاهرو انتفاضة تشرين وجهتهم من ساحات الاحتجاج إلى مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام بالتزامن مع زيارة الالف للمراقد الدينية لإحياء مراسم شهر محرم في كربلاء، وحمل المتظاهرون صورا للشهداء الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، حيث دوت أصداء شعاراتهم الرافضة للفساد داخل العتبة العباسية مؤكدين استمرارهم بالنهج الحسيني للقضاء على الفساد.

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