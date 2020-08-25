2020/08/25 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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الملك عبد الله: الأردن يقف مع العراق بالتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه

يتبع.



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