ضبط كدس عتاد والقبض على 3 عناصر من داعش في كركوك

2020/08/25 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء (25 آب 2020)، إلقاء القبض على 3 ينتمون لعناصر تنظيم داعش وضبط كدس للعتاد في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.





وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على 3 ارهابيين بقضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، أن "الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، وبدلالتهم تم ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية بالقضاء ذاته، احتوى على 54 علبة عتاد مملؤة بأسلحة متوسطة مختلفة".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابيين تم إيداعهم التوقيف، ورفع علب الاعتدة دون حادث يذكر".

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