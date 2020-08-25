مقرب من المالكي عن ’’صراع’’ اختيار أمين العاصمة الجديد: بعضهم يسمي الأمانة ’’البقرة الحلوب’’

2020/08/25 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وعضو مجلس محافظة بغداد السابق، سعد المطلبي، اليوم الثلاثاء (25 آب 2020)، أن الصراعات السياسيّة على منصب أمين العاصمة بغداد، تعيق اختيار الأمين الجديد، مبيناً أن بعض القوى السياسية تسميها بـ ’’البقرة الحلوب’’.

وقال المطلبي، المقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "هناك صراعاً سياسياً محتدماً على منصب أمين العاصمة بغداد، وهو من يعيق تسمية أي أمين جديد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مؤكداً أن "أغلب القوى السياسية تريد هذا المنصب، وبعض الجهات تسميها بالبقرة الحلوب، لما فيها من مشاريع وأموال".

وبيّن، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لديه أسماء لمنصب أمين العاصمة بغداد، شخصيات من داخل الأمانة وخارجها، لكن صراع الكتل السياسية وضغوطاتها لتعيين شخصية ما، يعيق تسمية الأمين الجديد، وهذا الامر ربما يأخذ وقتاً طويلاً".

وطالب رئيس لجنة الخدمات النيابية، وليد السهلاني، الخميس الماضي، (20 آب 2020)، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باختيار شخصية كفوءة لمنصب أمين عاصمة بغداد.

وقال السهلاني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اختيار شخصية أمين بغداد تقع حصرا بيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وهو الشخص المعني باختيار من يراه مناسبا"، مشددا على "ضرورة أن تتميز شخصية الامين بمؤهلات علمية وعملية قادرة على تسنم الموقع وتخطي الازمات لتحقيق الخدمات التي يتطلع لها المواطن".

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