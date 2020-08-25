متظاهرون يقطعون احد الجسور في الديوانية للمطالبة بصرف رواتبهم

2020/08/25 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ قام عدد من اصحاب الاجور والعقود العاملين في ديوان محافظة الديوانية بقطع السير على جسر المحافظة وسط الديوانية .وطالبوا الجهات المختصة بصرف رواتبهم المقطوعة منذ اربع سنوات وتخصيص درجات وظيفية لهم .واكدوا بانهم سيواصلون التظاهر والاحتجاج حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة / انتهى

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