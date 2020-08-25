2020/08/25 | 14:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من أمر النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق فيرمونت عام 2014

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واقعة "الاغتصاب الجماعي" لفتاة مخدرة.. صحيفة مصرية تكشف مفاجأة بشأن المشبوهين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واقعة "الاغتصاب الجماعي" لفتاة مخدرة.. صحيفة مصرية تكشف مفاجأة بشأن المشبوهين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).