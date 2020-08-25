بومبيو يصل الثلاثاء إلى السودان في رحلة مباشرة من إسرائيل

2020/08/25 | 14:51 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم (رويترز) - من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السودان قادما من إسرائيل يوم الثلاثاء، في إطار ما وصفها بأول رحلة رسمية دون توقف بين البلدين مع سعي واشنطن لتعزيز العلاقات السودانية الإسرائيلية.وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك في القدس يوم الاثنين.صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.والزيارة جزء من جولة إقليمية لبومبيو بعد اتفاق إسرائيل والإمارات هذا الشهر على تطبيع كامل للعلاقات وتأتي في وقت تدعو فيه إسرائيل والولايات المتحدة المزيد من الدول العربية لاتخاذ نفس الخطوة.وقال بومبيو على تويتر ”يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان“.وسيلتقي بومبيو برئيس الوزراء السوداني ورئيس مجلس السيادة الحاكم خلال توقفه لفترة وجيزة في الخرطوم لمناقشة الدعم الأمريكي للحكومة التي يقودها المدنيون ”ولتعميق العلاقات بين السودان وإسرائيل“، وفقا لما قالته وزارة الخارجية الأمريكية.ويستعيد السودان علاقاته مع الولايات المتحدة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان 2019 ويسعى إلى شطب اسمه من قائمة للدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.وردا على سؤال عما إذا كان بومبيو سيعلن عن انفراجة في السودان كتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو رفع العقوبات الأمريكية، قال مسؤول أمريكي يرافق بومبيو في رحلته الجوية ”من المحتمل دخول التاريخ مرة أخرى“.وذكر المسؤول أن السودان عرض الرحلة الجوية المباشرة ليسقط بذلك مطلبا بأن ”تتخلل مثل هذه الرحلة محطة شكلية في الطريق“.والعلاقات مع إسرائيل موضوع حساس في السودان الذي كان من ألد أعداء إسرائيل في العالم الإسلامي تحت حكم البشير.والتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير شباط في أوغندا لكنه ألقى بظلال من الشك على أي تطبيع سريع للعلاقات بين البلدين.وأعلن السودان في 19 أغسطس آب إقالة المتحدث باسم وزارة الخارجية بعدما وصف قرار الأمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل بأنه ”خطوة شجاعة وجريئة“.تغطية صحفية خالد عبد العزيز ودان وليامز - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي

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