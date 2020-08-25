2020/08/25 | 14:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 30 دقيقة

الكمارك: إيراداتنا بلغت اكثر من أربع مليارات و250 مليون دينار خلال يوم واحد

منذ ساعتين

القضاء: السجن وغرامة مالية لمدانين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة

منذ 3 ساعات

القبض على عصابة سرقت 200 مليون دينار من أحد منازل النجف

منذ 6 ساعات

المنافذ تعلق على مقطع فيديو لسائقي الشحانات في زرباطية

منذ 22 ساعة

شرطة ميسان تلقي القبض على قاتل الرادود الحسيني انور الكناني

منذ يوم واحد

الاستخبارات تعتقل عصابة تتاجر بالعملة المزيفة في النجف

منذ يوم واحد

رئيس المحكمة الكمركية الجنوبية يكشف عن شبهات فساد تشوب عمل المنافذ الحدودية

منذ يوم واحد

الكمارك: إيرادات الامس بلغت أكثر من ثلاث مليارات واربعمائة مليون دينار

منذ يومين

الاعلام الامني: انفجار عبوة على عجلة لشركة متعاقدة مع التحالف قرب التاجي

منذ يومين

شرطة بغداد تباشر في حملة كبيرة لتنفيذ اوامر القبض في الرصافة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني في بابل يطيح بعصابة تزوير العملة وتزييف الوثائق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني في بابل يطيح بعصابة تزوير العملة وتزييف الوثائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).