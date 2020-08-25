لجنة نيابية: إيقاف الأنشطة الرياضية والسماح للتجمعات الأخرى ازدواجية غير مبررة

2020/08/25 | 14:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

وصفت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الثلاثاء، قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بإيقاف الأنشطة الرياضة والسماح للتجمعات الأخرى بأنه ازدواجية غير مبررة.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “إيقاف الأنشطة الرياضة بسبب جائحة كورونا أمر يؤثر على المستوى الرياض على كافة الصعد”، لافتا إلى إن “المنتخب العراقي لديه تصفيات عالمية سيخوضها قريبا للتأهل لكأس العالم ويحتاج إلى عودة نشاطه”.

وأضاف أن “قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة تحمل نوع من الازدواجية غير المبررة”، داعيا “الحكومة لإرجاع النشاط الرياض مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنها عدم حضور الجمهور للمباريات”.

و بينت خلية الازمة النيابية، في وقت سابق، ان اللجنة العليا للصحة والسلامة استغلت غياب مجلس النواب باتخاذ قرارات بعيدة عن الواقع.



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