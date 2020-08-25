«أسترا زينيكا» تبدأ تجارب على دواء للوقاية من كورونا وعلاجه

2020/08/25 | 14:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت شركة «أسترا زينيكا» للأدوية، الثلاثاء، أنها بدأت في اختبار علاج يستند إلى الأجسام المضادة للوقاية من مرض «كوفيد – 19»، وعلاجه، وإن أوائل المشاركين في التجارب تناولوا جرعات منه.ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد أكدت الشركة البريطانية أن المرحلة الأولى من التجارب ستركز على تقييم ما إذا كان عقار «إيه.



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دي 7442»، الذي يضم نوعين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، آمناً، ويتحمله الجسم بين ما يصل إلى 48 مشاركاً من الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً.فإذا ما أظهرت التجارب الأولى التي ستجرى في بريطانيا نتائج إيجابية، ستشرع «أسترا زينيكا»، في مرحلة أوسع لاختبار العقار كعلاج وقائي من المرض وكدواء للمرضى الذين أصيبوا به.كانت الشركة المدرجة في بورصة لندن قد تلقت في يونيو (حزيران) 23.7 مليون دولار تمويلاً من وكالات تابعة للحكومة الأميركية لتطوير علاجات لمرض «كوفيد – 19» تقوم على المضادات الحيوية.وتعكف أيضاً شركتا «ريغينيرون» و«إيلي ليلي» بالولايات المتحدة على تطوير علاجات للمرض تعتمد على الأجسام المضادة.



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