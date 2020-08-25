الأمم المتحدة: 10 آلاف داعشي يتحركون بحرية بين العراق وسوريا

2020/08/25 | 14:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، أن أكثر من 10 آلاف من عناصر "داعش" ما زالوا نشطين في العراق وسوريا بعد عامين من هزي...

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