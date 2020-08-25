قبيل القمة الثلاثية.. الكاظمي يلتقي ملك الأردن

2020/08/25 | 14:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في عمّان، الثلاثاء، بالملك الأردني عبد الله الثاني قبيل انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية....

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