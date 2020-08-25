العراق يحجز المرتبة الثانية في كمية الصادرات النفطية للصين خلال تموز

2020/08/25 | 14:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

احتل العراق المرتبة الثانية كأكبر مصدر نفط إلى الصين خلال شهر تموز 2020، في الوقت الذي بدأت الصين العودة لفتح المصانع وتعويض الخسائر التي فرضتها جائحة كورونا.

وبحسب بيانات الادارة العامة للجمارك الصينية فأن “العراق جاء بالمرتبة الثانية بعد روسيا كأكبر مصدر للنفط في شهر تموز وبصادرات بلغت 5.79 مليون طن ، في حين بلغت صادرات روسيا للصين 7.38 مليون طن “.



(الطن يساوي 7 براميل).

وأضافت أن “السعودية جاءت بالمرتبة الثالثة وبصادرات بلغت 5.36 مليون طن”، مبينة أن “الصين استوردت 387 ألف و792 طناً من النفط من ماليزيا في تموز بانخفاض 71% عنه قبل شهر حسب البيانات”.

وتعد الصين من اكبر الدول الاسيوية استيراداً للنفط باعتبار اكبر دول ذات نمو اقتصادي في العالم.

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