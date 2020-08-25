وزارة النفط تعلن الإيرادات المتحققة خلال الشهر الماضي

2020/08/25 | 14:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النفط ، الثلاثاء، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).



وذكرت الوزارة في بيان تلقى، "ناس" نسخة منه (25 اب 2020) أنه "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (85) مليوناً و(663) الف و(290) برميل (خمسة وثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وستون الفا ومئتان وتسعون برميلا)، بإيرادات بلغت (3) مليار و(491) مليونا و (767) الف دولار ( ثلاث مليارات وأربعمائة وواحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وسبعة وستون الف دولار)".

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (82) مليونا و(700) الفا و (381) برميل ، بإيرادات بلغت اكثر من (3) مليار و(366) مليونا و (66) الف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(701) الف و(15) برميلا ، بايرادات بلغت اكثر من (118) مليونا و(536) الف و(773) دولارا، فيما كانت الكميات المصدرة إلى الاردن اكثر من (261) الف و(894) برميلا بايرادات بلغت اكثر من (7) مليون و(164) الفا و(134) دولارا".

وأوضح جهاد أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (40.762) دولاراً"، مشيراً إلى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

ومن الجدير بالذكر أن "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر تموز الماضي بلغ كايراد كلي (38) مليون و(822) الف و(827)دولار".

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