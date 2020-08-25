2020/08/25 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: إيرادات صادرات تموز بلغت ثلاثة مليارات و491 مليوناً و767 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: إيرادات صادرات تموز بلغت ثلاثة مليارات و491 مليوناً و767 ألف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).