ملك الأردن: نتصدى مع العراق لمحاولات التدخل الخارجية في شؤونه

2020/08/25 | 15:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، اليوم الثلاثاء، إن الأردن يقف مع العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.وأكد عاهل الأردن، لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعم الأردن لبغداد والتصدي لمحاولات التدخل في شؤونه.جاء خلال القمة في العاصمة الأردنية عمان، التي تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى […]

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