تفاصيل ما دار بين الكاظمي والملك عبد الله الثاني في عمان

2020/08/25 | 15:02 - المصدر: NRT عربية

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الملك الأردني خلال استقباله الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، جولة مباحثات ثنائية مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في عمان وذلك قبيل القمة الثلاثية المقررة اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان، اليوم 25 آب 2020، أن"رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث مع ملك الأردن العلاقات الثنائية وأهم الملفات المشتركة، ومستجدات الأوضاع في المنطقة".

من جانبها أفادت الوكالة الرسمية الأردنية، ان الملك عبدالله الثاني، عقد لقاءين منفصلين مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحضور ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، حيث

جرى التأكيد خلال لقاء الملك مع رئيس الوزراء العراقي على متانة العلاقات التي تجمع الأردن والعراق، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا.

وشدد الملك، خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية في جميع المجالات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وزيادة التبادل التجاري، كما شدد على وقوف الأردن إلى جانب العراق الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدة ترابه، واستقلاله السياسي، والتصدي لكل محاولات التدخل في شؤونه الداخلية.

وتناول اللقاء أيضا التطورات الإقليمية، حيث أعاد الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وجرى بحث الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.

فيما ثمن رئيس الوزراء العراقي الدعم الذي يقدمه الأردن للعراق لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الكاظمي، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في القمة الثلاثية، العراقية المصرية الأردنية، التي ستكرس لبحث التعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية، فضلا عن سبل تعزيز التنسيق المشترك على الصعد الاستثمارية والتجارية، وقد جرت لرئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، مراسيم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطني العراقي والملكي الأردني.

ر.إ

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