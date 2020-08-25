2020/08/25 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي والرئيس المصري يعقدون اجتماعا تباحثيا قبيل القمة الثلاثية

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