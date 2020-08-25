التربية تؤكد انجاز نتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة “الخارجيين” وتحدد الخميس موعدا لاعلانها 

2020/08/25 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ، اليوم (الثلاثاء 25 آب 2020) ، انجاز نتائج الامتحانات التمهيدية لطلبة “الخارجيين” بفروعه المختلفة العلمي (الاحيائي والتطبيقي) والادبي للعام الدراسي الحالي .

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات اكملت تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بطلبة الخارجيين ، مؤكدة على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات مراجعة مراكز الفحص لاستلام النتائج يوم الخميس الموافق 27 آب 2020 .

وأوضح البيان ، ان الامتحانات شهدت التزاماً عالياً من المشاركين ، مفصحاً ان النتائج الاولية للامتحانات افضل مقارنة بالعامين الماضيين ، عاداً ذلك انجازاً في ظل الوضع الذي تمر به البلاد بعد تفشي جائحة كورونا ، حيث لم تشهد الامتحانات اي خروقات تذكر منذُ انطلاقها في التاسع من الشهر الحالي .

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