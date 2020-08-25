الكاظمي وملك الاردن ورئيس جمهورية مصر يعقدون اجتماعا تباحثيا قبيل انعقاد القمة الثلاثية

2020/08/25 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماع ثلاثي، ضمّ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وعاهل المملكة الأردنية جلالة الملك عبد الله بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك قبيل انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وتناول الاجتماع بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين كل من بغداد وعمّان والقاهرة، على مختلف الصعد والمجالات.

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