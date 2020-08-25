2020/08/25 | 15:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية، في عمّان، بمشاركة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وملك الأردن، ورئيس جمهورية مصر.

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