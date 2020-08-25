قرارات جديدة بشأن تأدية الامتحانات للطلبة المصابين بكورونا

2020/08/25 | 15:10 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، مراعاتها للوضع الحالي في وضع الأسئلة النهائية لطلبة السادس الاعدادي، فيما أشارت إلى انها ستصدر قرارات جديدة بشأن تأدية الامتحانات النهاية بالنسبة للطلبة المصابين بكورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق في تصريح صحافي، إن "التربية اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل المراكز الامتحانية عبر تعفير المدارس ووضع المواد التعقيمية لتعقيم الطلبة قبل دخولهم القاعات"، لافتاً إلى أن "الوزارة شكلت خلية بالتعاون مع الداخلية والدفاع والكهرباء والأمن الوطني والصحة والحشد الشعبي والاتصالات للعمل في الخط الساخن خلال الامتحانات النهائية".

وأضاف أن"الوزارة ستصدر توجيهات وتعليمات جديدة بشأن الطلبة المصابين بفيروس كورونا"، مبيناً أن"وزارة الصحة سيكون لها دور في القرارات التي ستصدر، كونها مسؤولة عن الوضع الصحي، ومن الممكن أن لا يؤدي الطالب المصاب الامتحان في الدور الأول، لكن له الحق أن يؤديه في الدور الثاني".

وتابع أن"الوزارة خاضعة لقرارات خلية الأزمة، وإذا قررت عدم إجراء الامتحانات سيطبق ذلك"، مشيراً إلى أن"الوزارة حصلت على الضوء الأخضر من الصحة بإجراء الامتحانات شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية وهي، ارتداء الكمامات، والكفوف، والتباعد الاجتماعي".

وبشأن المعدل التراكمي علق فاروق قائلا إن"القانون العراقي لم ينص على وجود فقرة للمعدل التراكمي ،وبهذا لا يمكن تطبيقه"، مبيناً أن"الوزارة تراعي ظروف جميع العوائل ،وستكون هنالك أسئلة مبسطة".

يذكر أن وزارة التربية أكدت في وقت سابق، على إجراء امتحانات السادس الاعدادي في شهر أيلول ولا تغيير في موعدها.

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