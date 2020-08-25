2020/08/25 | 15:14 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 | 03:12 مساءً | عدد القراءات : 4

بدء انعقاد القمة الثلاثية بين العراق والمصر والاردن بعمان

بدء انعقاد القمة الثلاثية بين العراق والمصر والاردن بعمان

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