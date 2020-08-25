تحذيرات نيابية من وجود فجوات ومسارات لداعش خارج سيطرة القوات الأمنية

2020/08/25 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر نواب عن محافظة ديالى من وجود فجوات رخوة ومسارات لداعش خارج السيطرة الأمنية شمال شرقي المحافظة.

وقال نواب عن المحافظة إن جميع العمليات الأمنية لم تنجح بمسك المناطق الرخوة والفجوات والمسارات التي يسلكها عناصر داعش الإرهابي لتصدير الموت والخطف للوحدات الادارية شمال شرقي ديالى، لافتا إلى أن أغلب المناطق القريبة من سلسلة جبال حمرين خالية من التواجد الامني ومن النقاط العسكرية ما جعل تلك المناطق عرضة للهجمات والتهديدات الإرهابية المستمرة.

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